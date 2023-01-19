В Совфеде отреагировали на идею отдавать жилье уехавших россиян сиротам

Сенатор Клишас назвал невозможным конфискацию жилья у уехавших россиян без поправок в УК

Конфисковывать имущество у уехавших россиян будет невозможно без серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК). Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале, реагируя на идею вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой отдавать жилье уехавших из страны сиротам.

19 января Кузнецова заявила, что для решения проблем детей-сирот в России можно использовать имущество тех, кто уехал из страны. Депутат подчеркнула, что сейчас в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения социальных проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс — никак», — написал сенатор.

Клишас считает, что объезд из России не является преступлением.

18 января стало известно, что депутаты Госдумы ведут работу над проектом о конфискации имущества уехавших россиян. По данным источника РИА Новости, речь идет о категории граждан, которые своими действиями наносят вред стран. При этом парламентарии ведут работу над проектом в инициативном порядке, а комитетам нижней палаты парламента такое поручение не давалось.