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19:03, 19 января 2023Мир

В НАТО пожаловались на отсутствие «серебряной пули» против России

Главком НАТО в Европе Каволи пожаловался на отсутствие «серебряной пули» против России

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО не в состоянии поставить на Украину такое оружие, которое стало бы «серебряной пулей» против России, заявил главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи по итогам заседания военного комитета НАТО в Брюсселе. Его цитирует ТАСС.

«Не существует одной военной системы, которая была бы "серебряной пулей"», — пожаловался военный.

При этом Каволи отметил, что танк «является оптимальным сочетанием защищенности, подвижности и огневой мощи».

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В свою очередь глава военного комитета альянса Роб Бауэр добавил, что Украина сейчас как раз нуждается в поставках танков. «Во-первых, Россия воюет с танками, поэтому Украине они тоже нужны. Во-вторых, амбиции Украины вернуть территории тоже требуют наличия танков», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости поставок оружия на Украину.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения членов Североатлантического альянса поставить Киеву легкие танки и боевые машины пехоты.

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Глеб Бажуткин
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