Россиян предложили наказывать за выброс мусора в канализацию

«Известия»: РЭО предложит законодательно запретить выбрасывать отходы в канализацию

Российский экологический оператор планирует представить Минстрою инициативу, согласно которой россиянам запретят выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию на законодательном уровне. Нарушителям будут грозить санкции, пишут «Известия» ср ссылкой на письмо РЭО ведомству.

Отмечается, что именно Минстрою РЭО предложит найти способ наказывать россиян за выброс мусора в канализацию. В организации объяснили, что специалисты все чаще сталкиваются с подобной проблемой. В первую очередь ее следует решать с помощью информирования россиян о правильном использовании жилища.

«Отходы, которые попали в канализацию, собираются в крупные кучи и перекрывают путь сточным водам, поэтому происходит закупорка трубопровода. Это приводит к дополнительным издержкам», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того, РЭО предложит Минстрою найти способы предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства. Сейчас компания создает механизм, который уменьшит образование мусора и улучшит инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот.

Ранее россиянам дали советы по обращению с мусором после праздников. В частности, РЭО призвало граждан отказаться от одноразовой посуды и сортировать отходы.