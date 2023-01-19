Тарпищев прокомментировал жалобы Рублева на украинских болельщиков

Глава ФТР Тарпищев призвал не обращать внимание на оскорбления от украинских фанатов

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев призвал не обращать внимание на оскорбления российских спортсменов со стороны украинских болельщиков на Australian Open. Слова функционера приводит РИА Новости.

«Любой диспут или высказывание работают против нас. Мы вступаем в дискуссию, в которую не должны вступать. Нужно быть выше этого поведения», — прокомментировал ситуацию Тарпищев. Он назвал слова болельщиков «частью недостойной игры» против сборной России.

Ранее в четверг, 19 января, российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на фанатов с украинскими флагами на трибунах во время матча второго тура против финна Эмиля Руусувуори. «С флагом вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова», — заявил россиянин.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны. Эти меры приняли из-за претензий украинских зрителей.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.