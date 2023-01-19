В Кремле прокомментировали предложение отдать жилье уехавших россиян сиротам

Песков заявил, что идея отдать жилье уехавших россиян сиротам в Кремле не обсуждается

Предложение отдать сиротам жилье уехавших из России граждан в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не обсуждалась (эта тема - ред.)», — сообщил официальный представитель Кремля.

Идею использовать имущество покинувших страну россиян для решения проблем детей-сирот предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей.