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12:41, 19 января 2023Россия

В Кремле прокомментировали предложение отдать жилье уехавших россиян сиротам

Песков заявил, что идея отдать жилье уехавших россиян сиротам в Кремле не обсуждается

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Предложение отдать сиротам жилье уехавших из России граждан в Кремле не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, не обсуждалась (эта тема - ред.)», — сообщил официальный представитель Кремля.

Идею использовать имущество покинувших страну россиян для решения проблем детей-сирот предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

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Варвара Родикова
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