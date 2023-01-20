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13:30, 20 января 2023Наука и техника

Антимонопольная служба Бразилии заинтересовалась Apple

Reuters: на Apple подали жалобу в Бразилии за злоупотребление доминирующим положением

Фото: David Gray / Reuters

В Бразилии разберут жалобу на Apple, связанную с доминирующим положением компании на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты, жалобу подал оператор электронной коммерции MercadoLibre — одна из крупнейших компаний Латинской Америки. В заявлении говорится, что Apple наложила ряд ограничений на распространение цифровых товаров и покупок в приложениях. В этой связи юристы MercadoLibre подчеркнули, что корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

В связи с жалобой южноамериканской фирмы действиями Apple заинтересовалась местная антимонопольная служба CADE. В организации уже отметили, что аналогичные разбирательства в отношении корпорации Тима Кука проходят в других странах — Еврооюзе, Великобритании, Южной Корее, Японии, Индии и Индонезии. Журналисты обратились в Apple за комментарием, но не получили оперативного ответа.

По словам специалистов Reuters, похожие разбирательства с положением Apple, проводимые в США, завершались в пользу производителя iPhone и Mac. Как правило, суды приходили к выводу, что введенные корпорацией ограничения направлены на защиту пользователей.

17 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Apple на 1,2 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Компания должна будет оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

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Андрей Ставицкий
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