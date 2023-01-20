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22:00, 20 января 2023Спорт

Косторная назвала причину перехода в парное катание

Алена Косторная заявила, что перешла в парное катание, потому что не может делать прыжки
Алена Косторная

Алена Косторная. Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная назвала причину перехода в парное катание. Ее слова приводит Super.

Спортсменка заявила, что испытывала сильную боль при восстановлении прыжков после операции, и отметила, что во время тренировок в паре чувствовала себя лучше. «Меня пытались отговорить, но я думала: "Зачем нужен спортсмен-одиночник, который не может делать в произвольной программе семь прыжковых элементов?"» — пояснила Косторная.

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17 января фигуристка оценила вероятность участия в официальных турнирах спортивных пар. «Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время», — сказала она.

16 января тренер Елена Буянова объявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Георгием Куницей, теперь тренируется у российского специалиста Сергея Рослякова.

6 сентября прошлого года Косторная перенесла операцию на бедре. На счету спортсменки золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.

Андрей Стрельцов
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