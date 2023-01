Анонсированы игры для PlayStation VR2

Sony перечислила игры, которые будут доступны с выходом PS VR2

Sony назвала игры, доступные вместе с выходом шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Об этом сообщается на сайте PlayStation.

В первую очередь в компании анонсировали, что 22 февраля, сразу после релиза девайса, геймеры получат возможность запустить адаптированный под VR-шлем гоночный симулятор Gran Turismo 7. «Благодаря бесплатному обновлению для тех, кто уже приобрел Gran Turismo 7, игроки смогут испытать все автомобили и трассы в виртуальной реальности, как никогда раньше», — заявили в Sony.

Также в корпорации перечислили игры, которые появятся в продаже в течение месяца после выхода PS VR2. К ним относятся Before Your Eyes, Kayak VR: Mirage, Pavlov VR, Puzzling Places, Song in the Smoke: Rekindled, Synth Riders: Remastered Edition, Thumper, NFL Pro Era, What the Bat?, Rez Infinite, Tetris Effect: Connected, Creed: Rise to Glory — Championship Edition и The Last Clockwinder.

В заявлении говорится, что суммарно к выходу гарнитуры будут готовы более 30 тайтлов, адаптированных под шлем виртуальной реальности. Игры появятся в продаже до марта 2023 года.

В ноябре 2022 года Sony назвала стоимость шлема виртуальной реальности PlayStation VR2 — 550 долларов или около 38 тысяч рублей. Также компания будет продавать комплект из гарнитуры PS VR2 и игры Horizon Call of the Mountain, оцененный в 600 долларов или около 42 тысяч рублей.