Фигуристка Камила Валиева заявила, что довольна решением РУСАДА оправдать ее

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение лишить ее титула чемпионки России 2022 года. Ее слова приводит РИА Новости.

«Чемпионат России проходит каждый год», — оценила ситуацию фигуристка. Она также заявила, что довольна оправдательным вердиктом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в CAS. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.