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21:24, 22 января 2023Спорт

Валиева прокомментировала решение лишить ее титула чемпионки России

Фигуристка Камила Валиева заявила, что довольна решением РУСАДА оправдать ее
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение лишить ее титула чемпионки России 2022 года. Ее слова приводит РИА Новости.

«Чемпионат России проходит каждый год», — оценила ситуацию фигуристка. Она также заявила, что довольна оправдательным вердиктом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в CAS. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Ксения Курашкина
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