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10:13, 23 января 2023Мир

Рябков назвал психологической войной информацию о поставке Киеву ракет ATACMS

Рябков назвал психологической войной заявления США о поставке Киеву ракет ATACMS
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Заявления США о поставке Украине баллистических ракет MGM-140 ATACMS с дальностью запуска до 310 километров является элементом психологической войны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России», — отметил дипломат, указав, что поставка ракет — «опаснейший путь», последствия которого могут быть непредсказуемыми.

Ранее Маккол заявил о необходимости отправки на Украину оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS дальнего радиуса действия. По его словам, эти ракеты необходимы Вооруженным силам Украины для ударов по Крыму, поскольку с территории полуострова осуществляются запуски беспилотников.

Конгрессмен совместно с председателем комитета по делам вооруженных сил Конгресса Майком Роджерсом также призвал администрацию президента страны Джо Байдена и американских союзников «незамедлительно отправить Украине критически важные вооружения, необходимые для победы над Россией». По мнению законодателей, решения Вашингтона и союзников в настоящее время напоминают «слабую политику» 2021 года, такую как отказ от санкций в отношении «Северного потока-2» или от предоставления американских зенитных ракетных комплексов Stinger Украине до начала специальной военной операции.

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Виктория Кондратьева
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