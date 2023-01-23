В России спрогнозировали падение экспорта метанола

«Ъ»: экспорт российского метанола может упасть на 20% в 2023 году

В текущем году поставки российского метанола, который попал под западные санкции, рискуют сократиться на 20 процентов. Однако некоторые эксперты считают такой прогноз оптимистичным и прогнозируют более сильное падение, узнал «Коммерсантъ».

Основные объемы экспорта метанола из России шли в Европу, поэтому проблемы с поставками возникли уже в весной 2022 года. Эксперты ожидают, что в 2023 году крупные компании перенаправят поставки на пункты отгрузки на Дальнем Востоке. Экспорт из этих точек достигнет около 700 тысяч тонн по сравнению со 165 тысячами тонн в 2022 году. Однако увеличение поставок в этом направлении может спровоцировать снижение цен на азиатских рынках.

Вместе с сокращением экспорта снизятся и доходы российских производителей — выручка экспортеров может упасть в несколько раз и стать минимальной. Такая динамика может быть обусловлена в том числе снижением стоимости метанола, считают источники издания. На фоне слабого спроса в Европе и Азии падение цен на мировых рынках может достичь 10–20 процентов, ожидает независимый эксперт Леонид Хазанов. «Один из вариантов в этой ситуации — стараться минимизировать потери за счет увеличения собственных мощностей по переработке метанола в те же удобрения, которые выведены из-под западных санкций», — заявил собеседник газеты.

Несмотря на введенные ограничения, экспорт метанола в 2022 году вырос на 14 процентов, почти до 2,1 миллиона тонн. Источники издания объясняют такие показатели тем, что запрет на экспорт был введен только в октябре, и по итогам года поставки выросли за счет высоких показателей первых трех кварталов. Основными импортерами метанола в прошлом году стали Финляндия и Белоруссия, а главным поставщиком оказалась компания «Щекиноазот». В 2023 году экспорт в эти страны просядет, ожидают отраслевые эксперты. Минпромторг отмечает, что российские производители уже ищут альтернативные направления поставок.

Ранее газета указывала, что поставщики стараются отправить максимальные объемы в Китай даже по минимальной стоимости, чтобы не допустить остановки заводов — еще до введения санкций, в сентябре стало известно, что российские предприятия по производству метанола были вынуждены сокращать производство до минимума. При этом в самой КНР спрос на метанол остается низким, что отражается на его цене.