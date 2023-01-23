Лучший боец UFC назвал отличия Махачева от Нурмагомедова

Волкановски заявил, что Махачев в поединках рискует больше, чем Хабиб Нурмагомедов

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски рассказал, чем россиянин Ислам Махачев отличается от соотечественника, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Хабиб очень умный, очень расчетливый. Он не так часто рискует. Думаю, что Ислам рискует больше. И я готов об этом позаботиться в феврале», — заявил Волкановски. Он также отметил, что Нурмагомедов имел больше преимуществ в грэпплинге и борьбе.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена, сменит категорию. Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс UFC.

В профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. 7 января стало известно об уходе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.