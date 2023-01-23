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13:16, 23 января 2023Мир

В России высказались об угрозах изолировать Германию

Депутат Белик назвал пустыми угрозы Польши международной изоляцией Германии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пустые угрозы польских политиков в адрес Германии — это не больше, чем громкие заголовки в СМИ, не имеющие под собой никаких реальных действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее министр иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

Польша грозит Германии международной изоляцией, но достаточно посмотреть на Россию: на нашу страну западные страны тоже обрушивали подобные угрозы. Россию они пытаются изолировать, но это никак не удается

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

По словам депутата, Германия предпочитает действовать крайне осмотрительно. Кроме того, в Берлине начали понимать, что усиленное втягивание страны в конфликт — это игра, которая на руку только США.

«Поставки вооружения ведут к еще большей эскалации, которая выгодна лишь Соединенным Штатам и таким оголтелым младоевропейцам, как Польша и страны Прибалтики. Страны Европы считают глобальные потери, ждут окончания конфликта и стабилизации ситуации, пока в Вашингтоне потирают руки», — поделился парламентарий.

Ранее прибалтийские республики призвали Германию начать поставки танков Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что поставки боевой техники призваны «остановить российскую агрессию», а также помочь Украине восстановить мир в Европе.

Власти ФРГ не могут согласовать поставку. Этот вопрос вызвал скандал в правительстве Германии. Ряд депутатов бундестага требуют определенности от канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Внятной позиции от канцлера потребовали и в Польше. В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит на Украину произведенные в Германии танки Leopard 2.

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Варвара Кошечкина
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