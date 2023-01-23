В России высказались об угрозах изолировать Германию

Депутат Белик назвал пустыми угрозы Польши международной изоляцией Германии

Пустые угрозы польских политиков в адрес Германии — это не больше, чем громкие заголовки в СМИ, не имеющие под собой никаких реальных действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее министр иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.

Польша грозит Германии международной изоляцией, но достаточно посмотреть на Россию: на нашу страну западные страны тоже обрушивали подобные угрозы. Россию они пытаются изолировать, но это никак не удается Дмитрий Белик депутат Госдумы

По словам депутата, Германия предпочитает действовать крайне осмотрительно. Кроме того, в Берлине начали понимать, что усиленное втягивание страны в конфликт — это игра, которая на руку только США.

«Поставки вооружения ведут к еще большей эскалации, которая выгодна лишь Соединенным Штатам и таким оголтелым младоевропейцам, как Польша и страны Прибалтики. Страны Европы считают глобальные потери, ждут окончания конфликта и стабилизации ситуации, пока в Вашингтоне потирают руки», — поделился парламентарий.

Ранее прибалтийские республики призвали Германию начать поставки танков Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что поставки боевой техники призваны «остановить российскую агрессию», а также помочь Украине восстановить мир в Европе.

Власти ФРГ не могут согласовать поставку. Этот вопрос вызвал скандал в правительстве Германии. Ряд депутатов бундестага требуют определенности от канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему», — высказалась глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Внятной позиции от канцлера потребовали и в Польше. В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит на Украину произведенные в Германии танки Leopard 2.

