В МИД отреагировали на планы США передать конфискованные активы Украине

Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США передать конфискованные активы Украине

Передача Соединенными Штатами части конфискованных российских активов Украине будет равносильна воровству. Так на планы американских властей отреагировал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Много такого рода идей циркулирует, это называется воровство», — заявил Рябков. Дипломат отметил, что США позиционировали себя как страна, основывающаяся на верховенстве права, и назвал планы Вашингтона по передаче Киеву российских активов «самоотрицанием».

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Эта поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет изымать и продавать активы российских бизнесменов для передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

Посольство России в США заявило, что американские власти игнорируют базовые американские ценности и тем самым дискредитируют Соединенные Штаты как «пресловутый оплот свободного предпринимательства».