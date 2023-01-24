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20:43, 24 января 2023Из жизни

Появится новый наследник британского престола

Принцесса Евгения Йоркская ожидает рождения второго ребенка в августе

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The V&A

Британская принцесса Евгения Йоркская объявила, что беременна вторым ребенком. Об этом сообщает Sky News.

«Принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что ожидают рождения второго ребенка этим летом», — говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Как написала на своей странице в социальной сети сама принцесса, ребенок должен появиться на свет в августе. Ее муж, европейский бренд-менеджер компании Casamigos Tequila Джек Бруксбэнк, не имеет королевского происхождения, а значит без прямого вмешательства Карла III новый наследник британского престола не будет иметь королевских титулов. Тем не менее он займет 13 место в линии престолонаследия.

Сын принцессы Йоркской Евгении родился 9 февраля 2021 года. Мальчика назвали Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк. Пока он также не имеет официального королевского титула.

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32-летняя Евгения Йоркская — племянница британского короля Карла III, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 11-е место в линии наследования британского трона. В декабре 2019 года ее отцу, младшему брату Карла III принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия старшего члена королевской семьи из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой.

Для того, чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

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Никита Савин
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