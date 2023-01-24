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10:39, 24 января 2023Спорт

Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии Овечкина после травмы

Тренер Лавиолетт заявил, что вернувшийся на лед после травмы Овечкин выглядит хорошо
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Matt Kartozian-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт высказался о состоянии капитана команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводятся в Twitter столичного клуба.

«На мой взгляд, Овечкин выглядел хорошо. Его возвращение в строй все еще оценивается как "со дня на день"», — заявил тренер. Лавиолетт не исключил участия россиянина в матче с «Колорадо Эвеланш», который пройдет утром в среду, 25 января, по московскому времени.

Ранее 24 января стало известно, что Овечкин вернулся к тренировкам на льду после травмы нижней части тела. Из-за повреждения, которое, как отмечается, не носит тяжелый характер, нападающий пропустил игру с «Вегас Голден Найтс».

На данный момент на счету Овечкина 810 заброшенных шайб в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ и отстает от лидирующего в нем канадца Уэйна Гретцки на 84 гола.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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