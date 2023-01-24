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11:17, 24 января 2023Экономика

Цены на газ в Европе резко упали

Биржевые цены на газ в Европе упали на 10 процентов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В начале торгов во вторник, 24 января, стоимость природного газа в Европе резко упала на десять процентов. Февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF доходили до 660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:55 по московскому времени цены скорректировались до 683 долларов за тысячу кубометров. На динамику повлияло изменение прогноза погоды на следующую неделю в сторону более высоких температур.

Также накануне стало известно о завершении ремонта одного из крупнейших в США заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG.

Котировки TTF1! от TradingView

Накануне стоимость газа превышала 750 долларов за тысячу кубометров из-за опасений более холодной погоды, а также ограничений поставок из Норвегии, что связано с технологическими работами. Однако высокий уровень заполненности хранилищ (78 процентов) не дает цене дойти до уровней прошлого года.

На фоне снижения опасений по поводу газа европейские чиновники и аналитики изменяют прогнозы относительно динамики ВВП еврозоны. Последние прогнозы говорят о том, что Европа сумеет избежать рецессии в 2023 году.

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Платон Щукин
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