На Украине уволили заместителя генпрокурора после отпуска в Испании

На Украине уволили заместителя генпрокурора Симоненко после отпуска в Испании

Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко уволили после отпуска в Испании. Об этом сообщает украинское агентство «УНИАН».

«Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко», — приводит издание слова депутата Верховной Рады Ярослава Железняка. Он уточнил, что ближе к февралю будут как минимум три кадровых решения по Кабинету министров страны. Согласно информации «УНИАН», Симоненко попросили написать заявление об увольнении.

Агентство напомнило, что заместитель генпрокурора уехал зимой в Испанию на десять дней, несмотря на запрет президента Украины Владимира Зеленского отдыхать за пределами республики.

Ранее стало известно, что Симоненко попал в базу сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины». В частности, его подозревали в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий. Также 24 января Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в структурах центральной власти Украины. Кроме того, сообщалось, что заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.

