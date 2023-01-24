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08:44, 24 января 2023Бывший СССР

На Украине уволили заместителя генпрокурора после отпуска в Испании

На Украине уволили заместителя генпрокурора Симоненко после отпуска в Испании

Фото: РИА Новости

Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко уволили после отпуска в Испании. Об этом сообщает украинское агентство «УНИАН».

«Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко», — приводит издание слова депутата Верховной Рады Ярослава Железняка. Он уточнил, что ближе к февралю будут как минимум три кадровых решения по Кабинету министров страны. Согласно информации «УНИАН», Симоненко попросили написать заявление об увольнении.

Агентство напомнило, что заместитель генпрокурора уехал зимой в Испанию на десять дней, несмотря на запрет президента Украины Владимира Зеленского отдыхать за пределами республики.

Ранее стало известно, что Симоненко попал в базу сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины». В частности, его подозревали в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий. Также 24 января Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в структурах центральной власти Украины. Кроме того, сообщалось, что заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.

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Кристина Есикова
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