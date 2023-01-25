Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
0:2
3-й сет
live
Новак Джокович
Australian Open (м)
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Завтра
06:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
13:01, 25 января 2023Спорт

Основательница WTA призвала допустить россиян к Уимблдону

Основательница WTA Билли Джин Кинг призвала допустить россиян к Уимблдону-2023

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Основательница Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Билли Джин Кинг призвала допустить россиян к Уимблдону в 2023 году. Ее слова приводит PlanetSport.

«Просто пусть они играют и получают свои деньги, конечно, это и рейтинговые очки. Они должны иметь эту возможность. Жизнь слишком коротка», — заявила Кинг. Она подчеркнула, что WTA была создана для того, чтобы защитить права игроков.

В апреле 2022 года организаторы Уимблдона не допустили к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) осудили это решение, назвав его дискриминацией по национальному признаку.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявления Киева об ударах по Москве и Петербургу
Россиянам рассказали об опасных последствиях перепланировки
Орнитолог объяснила тучи кружащих ворон над Киевом
Анна Семенович заявила о дискриминации пышногрудых женщин
Дизайнер назвал причину необходимости посидеть в свадебном платье перед покупкой
Российские хакеры объявили о масштабной кибератаке на Германию
ВСУ покинули первую линию обороны под Угледаром
Жена комика из России похвасталась виллой на отдыхе за 230 тысяч рублей в сутки
Адвокат высказался о возможности лишения Слепакова гражданства
Основательница WTA призвала допустить россиян к Уимблдону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.