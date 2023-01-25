Британский политолог заявил о недовольстве Евросоюза действиями Зеленского

В Великобритании заявили о недовольстве Евросоюза действиями президента Украины Зеленского

Евросоюз (ЕС) недоволен кадровой политикой президента Украины Владимира Зеленского, написал в статье для портала 19FortyFive британский политолог Джек Бакби.

«Он принял меры только после того, как ЕС потребовал от Украины большей решительности в борьбе с коррупцией, чтобы претендовать на членство в союзе», — раскритиковал он украинского лидера.

По словам Бакби, европейцев начинает раздражать готовность Зеленского действовать исключительно с подачи Брюсселя. «Отставки на этой неделе, возможно, и запоздавшие, но, по крайней мере, они произошли», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, о возможной отставке которого говорили еще 19 января. Также 17 января была принята отставка Алексея Арестовича с поста советника офиса президента.

Алексей Кулеба был уволен с поста главы Киевской областной военной администрации (ОВА) и назначен заместителем главы офиса президента Украины. Кроме того, украинский лидер отстранил от должности руководителей Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Херсонской ОВА — Валентина Резниченко, Александра Старуха, Дмитрия Живицкого и Ярослава Янушевича.