Зеленский узнал о поставках танков для Украины от журналистки

Владимир Зеленский узнал о решении ФРГ поставить Киеву Leopard 2 во время интервью

Президент Украины Владимир Зеленский узнал о том, что Германия решила поставить республике танки Leopard 2, во время интервью телеканалу Sky News. Видео реакции украинского лидера опубликовано на сайте канала.

Журналистка Кей Берли спросила Зеленского, стало ли ему легче после новости о том, что Киев получит танки от своих западных союзников. В ответ украинский президент заметил, что решение о поставках еще не принято. Однако Зеленского прервал голос пресс-секретаря за кадром, который сказал, что решение все же было принято в момент записи интервью.

После этого президент Украины обратился к журналистке и спокойно сказал, что после интервью созвонится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, благодарю Британию и США за то, что они приняли такие решения, но если мы будем говорить открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемлемую, важную роль», — заявил украинский лидер.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. На первом этапе Берлин предоставит Киеву 14 танков.

Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО. О своем желании отправить боевые машины Киеву уже заявили Португалия, Финляндия, Испания и Нидерланды.

Ожидается, что вслед за этим прозвучит и решение США о поставках Киеву танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

