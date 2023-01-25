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15:19, 25 января 2023Мир

Шольц заявил о приверженности недопущению эскалации с Россией

Шольц заявил, что ФРГ будет придерживаться принципа недопущения эскалации между РФ и НАТО

Фото: Globallookpress.com

Германии будет придерживаться принципа недопущения эскалации напряжения отношений между Россией и НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «Интерфакс».

«Мы должны оказывать поддержку, но при этом не должны допускать эскалацию, способную привести к войне России с НАТО. (...) В будущем мы продолжим придерживаться этого принципа», — сказал он в ходе выступления в немецком парламенте.

25 января Германия одобрила поставки танков Leopard Украине. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков. Кроме того, пакет помощи будет включать обучение военных, боеприпасы, техобслуживание и содействие логистике.

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Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал это решение крайне опасным. По его словам, этот шаг Берлина переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что поставки оружия и техники для Украины являются одним из способов прекращения конфликта с Россией. Он указал, что путь к миру лежит именно через поставки оружия.

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Алина Гончарова
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