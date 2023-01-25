Рублев прокомментировал поражение в четвертьфинале Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open 2023 года. Его слова приводит официальный сайт турнира.
«Я старался не думать о возможной травме Новака. Я просто пытался повторять себе: "Не сдавайся, попробуй сыграть еще один гейм, никогда не знаешь, что может случиться"», — заявил спортсмен. Он отметил, что ни в одном из их предыдущих совместных матчей Джокович не играл так хорошо.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Рублев уступил сербскому теннисисту в классе. «Джокович играет веером по всему корту — для него сегодня Рублев был прогнозируем. Новак практически в каждом эпизоде удобно подходил к мячу», — добавил функционер.
Ранее в среду, 25 января, Рублев проиграл Джоковичу в трех сетах со счетом 6:2, 6:2, 6:4 и завершил выступление на турнире. Игра продолжалась 2 часа 5 минут. Ранее в 1/8 финала Джокович пожаловался на травму бедра.
Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.