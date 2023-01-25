Глава Крыма предложил ответить Германии на поставки танков Украине

Глава Крыма Аксенов предложил прекратить поставки российских энергоносителей в Германию

Россия должна выступить с ответными мерами на действия Германии, которая одобрила поставки своих танков в качестве помощи Украине. С таким предложением выступил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений», — заявил Аксенов. Глава региона подчеркивает, что он решил выразить свою гражданскую позицию в ответ на действия ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял о стремлении страны к независимости от российских энергоносителей. Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что Германии понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа, которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива.

25 января официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. ФРГ также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО.

Ожидается, что вслед за этим прозвучит и решение США о поставках Киеву танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение Вооруженных сил Украины они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.