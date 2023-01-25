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14:59, 25 января 2023Россия

Глава Крыма предложил ответить Германии на поставки танков Украине

Глава Крыма Аксенов предложил прекратить поставки российских энергоносителей в Германию

Фото: Dirk Waem / Belga News Agency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия должна выступить с ответными мерами на действия Германии, которая одобрила поставки своих танков в качестве помощи Украине. С таким предложением выступил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов.

«На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений», — заявил Аксенов. Глава региона подчеркивает, что он решил выразить свою гражданскую позицию в ответ на действия ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял о стремлении страны к независимости от российских энергоносителей. Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что Германии понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа, которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива.

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25 января официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2. ФРГ также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО.

Ожидается, что вслед за этим прозвучит и решение США о поставках Киеву танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких танков, но в распоряжение Вооруженных сил Украины они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.

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Варвара Кошечкина
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