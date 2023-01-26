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22:25, 26 января 2023Мир

В России заявили о приближении Запада к полномасштабному конфликту в Европе

Дипломат Буякевич заявил о приближении США и НАТО к полномасштабному конфликту в Европе
СюжетРоссия и НАТО:
Максим Буякевич

Максим Буякевич. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, действия Соединенные Штатов и Североатлантического альянса по эскалации военного противостояния на Украине, а также «провоцирование режима на военные действия» против россиян при помощи западных тяжелых вооружений и «целеуказанием на основе натовских разведданных» является прямым путем к полномасштабному военному конфликту в Европе.

Ранее стало известно, что Канада решила предоставить Украине танки Leopard 2. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны. В свою очередь, США передадут Украине модифицированные танки M1A2 Abrams, а Великобритания в ближайшее время поставит Украине 14 танков Challenger 2.

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Марина Совина
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