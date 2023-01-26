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16:00, 26 января 2023Спорт

Тарасова высказалась о приглашении российских спортсменов на Азиатские игры

Татьяна Тарасова заявила, что российские спортсмены должны участвовать в Азиатских играх
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о приглашении российских спортсменов на Азиатские игры. Ее слова приводит ТАСС.

«Обязательно нужно принять это приглашение. У нас вообще соревнований нет. Пусть через Азию, пусть через Африку наши спортсмены возвращаются на соревнования», — заявила Тарасова. Она также назвала предложение Олимпийского совета Азии (ОСА) о сотрудничестве хорошим знаком.

Ранее от ОСА российским и белорусским спортсменам поступило приглашение на участие в Азиатских играх. Следующий турнир пройдет с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу. Представители сборной России по спортивной гимнастике и Федерации спортивной борьбы уже заявили о готовности участвовать в Играх.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации по рекомендации МОК запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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