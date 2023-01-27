Стала известна судьба блуждавших два дня в 50-градусный мороз россиян

Мужчинам, которые блуждали в 50-градусный мороз два дня, сделают пластику

Двум мужчинам, которые получили серьезное обморожение, когда два дня блуждали в 50-градусный мороз по Хабаровскому краю, сделают пластику. О судьбе пострадавших рассказали в Минздраве российского региона, пишет KP.RU.

«Пациенты поступили в первую краевую, госпитализированы в отделение общей хирургии, им проводят антибактериальную терапию. Впоследствии мужчинам удалят поврежденные ткани и сделают пластику», — заявили в министерстве здравоохранения.

Там добавили, что операцию пострадавшим проведут специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы имени Владимирцева.

О происшествии в Хабаровском крае стало известно 26 января. Тогда сообщалось, что в Николаевске-на-Амуре женщина насмерть замерзла по пути на работу. Серьезное обморожение получили еще двое мужчин, также пострадала еще одна женщина. В администрации Николаевского района пояснили, что это была единственная дорога до базы, где работали пострадавшие и погибшая.

Впоследствии выяснилось, что погибшая женщина перед гибелью по неизвестной причине отделилась от трех других вахтовиков. Россияне проигнорировали сообщения об ухудшении погодных условий и поехали на базу на снегоходе, заявили местные власти.