Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 27 января 2023Россия

Стала известна судьба блуждавших два дня в 50-градусный мороз россиян

Мужчинам, которые блуждали в 50-градусный мороз два дня, сделают пластику

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

Двум мужчинам, которые получили серьезное обморожение, когда два дня блуждали в 50-градусный мороз по Хабаровскому краю, сделают пластику. О судьбе пострадавших рассказали в Минздраве российского региона, пишет KP.RU.

«Пациенты поступили в первую краевую, госпитализированы в отделение общей хирургии, им проводят антибактериальную терапию. Впоследствии мужчинам удалят поврежденные ткани и сделают пластику», — заявили в министерстве здравоохранения.

Там добавили, что операцию пострадавшим проведут специалисты ожогового отделения краевой клинической больницы имени Владимирцева.

О происшествии в Хабаровском крае стало известно 26 января. Тогда сообщалось, что в Николаевске-на-Амуре женщина насмерть замерзла по пути на работу. Серьезное обморожение получили еще двое мужчин, также пострадала еще одна женщина. В администрации Николаевского района пояснили, что это была единственная дорога до базы, где работали пострадавшие и погибшая.

Впоследствии выяснилось, что погибшая женщина перед гибелью по неизвестной причине отделилась от трех других вахтовиков. Россияне проигнорировали сообщения об ухудшении погодных условий и поехали на базу на снегоходе, заявили местные власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе нашли основания заимствовать российские активы для Украины
В бундестаге исключили возможность поставки истребителей Украине
Москалькова заявила об обсуждении вопроса обмена ранеными с Украиной
В Совфеде заявили о позорном провале ЕС при «легализации» российских активов
Звезда «Блэйда» назвал современные фильмы Marvel бесполезным мусором
Врач назвал простой способ избавиться от боли в пояснице
Россияне поспешили избавиться от долгов
На российской трассе столкнулись восемь автомобилей
Диетолог связал употребление сахара с депрессией
Российская биатлонистка-чемпионка рассказала о детстве в детдоме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.