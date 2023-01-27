Норвегия выступила против допуска России к международным соревнованиям

НОК Норвегии выступил против допуска России к международным соревнованиям

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии выступил против допуска России к международным соревнованиям. Об этом сообщается на сайте организации.

В Норвегии посчитали, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен придерживаться санкционной политики в отношении России, а не искать выход из ситуации для спортсменов. «В текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого», — заявили они, обратив внимание на то, что большинство олимпийских комитетов начали работу по возвращению россиян.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После этого олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен поддержала это решение. По ее мнению, атлетов не нужно отстранять от соревнований на основании их национальности.