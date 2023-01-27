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16:19, 27 января 2023Экономика

Брокерам посоветовали предупреждать клиентов о рисках принудительной конвертации

ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать клиентов о принудительном переводе валюты в рубли

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российские брокеры в случае необходимого перевода иностранной валюты клиентов в рубли из-за санкций должны прописывать условия конвертации в договорах, советует Центробанк (ЦБ). О важности предупреждения клиентов о соответствующих рисках сказано в письме, подписанном зампредом Банка России Филиппом Габунией, которое регулятор разослал участникам рынка. Документ есть в распоряжении РБК.

«Банк России рекомендует таким брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация», — сказано в сообщении. Источники на финансовом рынке подтвердили подлинность письма.

ЦБ отмечает, что игрокам необходимо «исходить из принципов добросовестности и обязанности брокеров исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях». Инвестиционный юрист Елена Рязанова считает, что регулятор говорит о возможной принудительной конвертации. Речь идет о валюте недружественных стран.

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В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что идею обязательного перевода иностранной валюты в рубли регулятор не рассматривает, и пообещала отслеживать подобные действия банков. По ее словам, «у граждан должен быть выбор» относительно того, что делать с валютой.

На данный момент решение автоматически переводить валюты недружественных стран в рубли приняли несколько финансовых организаций. Среди них — российский Ситибанк и брокерская компания «Атон».

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Мария Грушко
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