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14:38, 27 января 2023Наука и техника

Названа дата запуска «Союза МС-23»

«Роскосмос»: беспилотный корабль «Союз МС-23» запустят к МКС 20 февраля
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Российский беспилотный корабль «Союз МС-23», на котором вернутся на Землю космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио, запустят к Международной космической станции (МКС) 20 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

«Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23" — 20 февраля в 04:57 мск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Байконуре развернули секции фотоэлементов корабля и облучили их светильниками для контроля эффективности преобразования световой энергии в электрическую. Также специалисты завершают установку оборудования и снаряжения в бытовом отсеке и спускаемом аппарате.

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Ранее в январе в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки «Союза МС-22» и запуска «Союза МС-23». В том же месяце на Байконуре начались предполетные испытания корабля «Союз МС-23». Его запустят в беспилотном режиме с доставкой грузов на МКС.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования.

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Даниил Иринин
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