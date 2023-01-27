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03:18, 27 января 2023Мир

В Совфеде выразили удивление и раздражение из-за слов Нуланд о санкциях

Сенатор Джабаров выразил удивление и раздражение из-за слов Нуланд о смягчении санкций
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о смягчении санкций в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращения территорий» вызывают удивление и раздражение. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Как выразился сенатор о Нуланд, «главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года» считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий.

Джабаров напомнил, что Запад, увидев продвижение ополченцев Донбасса к Киеву, «заманил нас в ловушку Минских соглашений и использовал тягучие переговоры в контактных группах для усиления военного потенциала» Украины.

Увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях.

Владимир ДжабаровПервый замглавы международного комитета Совфеда

По его мнению, на Западе преследуют ту же цель — использовать время для дальнейшей милитаризации Киева и переброски на Украину современного наступательного оружия.

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Заявление Нуланд

26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России.

В контексте российского решения вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала <...> ослабление санкций

Виктория НуландЗаместитель госсекретаря США

Комментируя свое заявление, Нуланд добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена по данному вопросу.

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Мнение Москвы

Как считает российский сенатор Алексей Пушков, Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности Вашингтона к переговорам.

Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку

Алексей ПушковЧлен Совета Федерации

В свою очередь, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также заявил, что Москва не видит готовности США к переговорам о смягчении антироссийских санкций.

Он счел непоследовательным со стороны Вашингтона говорить о готовности к диалогу и в то же время объявлять о направлении Украине танков Abrams. В то же время дипломат отметил, что российская сторона готова к переговорам с США «без фиги в кармане».

Пакет санкций США

26 января Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против российских юридических и физических лиц. Согласно пресс-релизу, ограничения затронут судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

В тексте документа подчеркивается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) «принимает дополнительные меры, направленные на ослабление способности Российской Федерации вести войну против Украины».

Утверждается, что ограничительные меры нацелены на поддерживающую специальную военную операцию (СВО) инфраструктуру, в том числе речь идет о производителях оружия и тех, кто имеет отношение к управлению регионами, которые ранее вошли в состав России.

Под санкции попали шесть физических и 12 юридических лиц. В опубликованном перечне помимо прочих оказались глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова.

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Также под американскими санкциями оказались такие судоремонтные и авиационные предприятия, как АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и связанные с ним предприятия, Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания «Авиакон Цитотранс», ООО «Чартер грин лайт Москва», АО «Уральский завод гражданской авиации». Санкции также затрагивают АО «Владивостокское предприятие Электроавтоматика», ФГУП Научно-производственное предприятие «Гамма», АО «Терра Тех» и Центральное конструкторское бюро «Лазурит».

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Юлия Мискевич
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