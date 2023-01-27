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11:57, 27 января 2023Спорт

Брат Нурмагомедова высказался о следующем сопернике в UFC

Умар Нурмагомедов выразил готовность подраться с любым бойцом из легчайшего веса UFC

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов в Twitter высказался о следующем сопернике в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Нурмагомедов выразил готовность провести поединок с любым бойцом. «Кто угодно из легчайшего веса. Давайте подеремся 11 марта. Пожалуйста», — написал он.

Ранее россиянин, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, пожаловался, что никто не хочет выходить в октагон против него. «Даже если это будет дебютант, я готов драться. Я хочу быть активным», — отметил он.

Всего в профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В UFC он провел четыре боя. В последнем поединке Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал бразильца Раони Барселоса.

Дарья Коршунова
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