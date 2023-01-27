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16:04, 27 января 2023Силовые структуры

Замглавы миграционного управления ГУ МВД Москвы вернули в СИЗО

Суд вернул в СИЗО замглавы миграционного управления ГУ МВД Москвы Фокина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Московский городской суд вернул в СИЗО действующего замначальника управления ГУ МВД Москвы Вячеслава Фокина и бывшего замглавы этого подразделения Дмитрия Тахтаулова по делу о незаконной выдаче разрешений на ввоз мигрантов. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает РИА Новости.

Суд отменил определение об изменении меры пресечения на домашний арест и отправил дело на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняют по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемые незаконно оформили приглашения на въезд трудовых мигрантов. Фокина и Тахтаулова взяли под стражу 24 ноября, а 19 января им изменили меру пресечения на домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали иностранца за помощь в незаконной постановке на учет 500 мигрантов.

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Илона Палей
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