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15:05, 28 января 2023Спорт

В Китае выступили за допуск россиян к международным соревнованиям

НОК Китая выступил за допуск России к международным соревнованиям

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Китая выступили за допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Xinhua.

«Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов», — заявил представитель НОК Китая. В организации добавили, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир.

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27 января НОК Норвегии выступил против допуска России к международным турнирам. «В текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого», — заявили они, обратив внимание на то, что большинство олимпийских комитетов начали работу по возвращению россиян.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Андрей Стрельцов
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