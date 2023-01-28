В Китае выступили за допуск россиян к международным соревнованиям

НОК Китая выступил за допуск России к международным соревнованиям

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Китая выступили за допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Xinhua.

«Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов», — заявил представитель НОК Китая. В организации добавили, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир.

27 января НОК Норвегии выступил против допуска России к международным турнирам. «В текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого», — заявили они, обратив внимание на то, что большинство олимпийских комитетов начали работу по возвращению россиян.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение СВО на Украине и не нарушали антидопинговые правила.