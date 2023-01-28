Оценена вероятность отставки главы МИД ФРГ после ее слов о войне с Россией

Политолог Бышок назвал отставку главы МИД ФРГ после ее слов о войне с Россией возможной

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок может лишиться своей должности после слов о войне с Россией. Так оценил вероятность отставки кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

28 января стало известно, что все больше жителей ФРГ требуют отставки министра иностранных дел Анналены Бербок после ее заявления в Страсбурге о войне с Россией. Глава внешнеполитического ведомства призвала западных союзников объединиться, а также заявила, что они «ведут войну против России, а не друг против друга».

Германия — страна демократическая. Общественное мнение и общественное давление там может приводить к изменениям в составе правительства. Поэтому лишиться должности Бербок действительно может Станислав Бышок политолог

При этом политолог отметил, что даже если отставка Бербок произойдет, Германия все равно продолжит поставлять оружие Украине.

«Это консенсусное решение, и оно не связано с какой-то одной фигурой. Другое дело, что этот консенсус строится на том, чтобы формулировать свою мотивацию четко, однозначно и теми терминами, которые вызывают поддержку общества. Например, поддержка целостности Украины и так далее. А сам по себе термин "война с Россией" вызывает отторжение», — объяснил Бышок.

Он рассказал, что для Германии и для Запада в целом риторика и правильно подобранные слова значат очень много.

«Для нас [эти выражения] означают одно и то же. Но для чиновников важно свои действия обрамлять правильными словами. Повторюсь, что общественное мнение и общественные дискуссии во многом связаны с эмоциональной стороной. Они не про то, что происходит по факту, а про то, как это воспринимается», — подытожил Бышок.

27 января глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал уволить главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее высказывания. По его словам, своим непрофессиональным поведением министр поставила под угрозу существование страны.

В МИД России также не оставили без внимания заявление Бербок — официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей.