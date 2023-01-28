Оценена вероятность отставки главы МИД ФРГ после ее слов о войне с Россией
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок может лишиться своей должности после слов о войне с Россией. Так оценил вероятность отставки кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».
28 января стало известно, что все больше жителей ФРГ требуют отставки министра иностранных дел Анналены Бербок после ее заявления в Страсбурге о войне с Россией. Глава внешнеполитического ведомства призвала западных союзников объединиться, а также заявила, что они «ведут войну против России, а не друг против друга».
Германия — страна демократическая. Общественное мнение и общественное давление там может приводить к изменениям в составе правительства. Поэтому лишиться должности Бербок действительно может
При этом политолог отметил, что даже если отставка Бербок произойдет, Германия все равно продолжит поставлять оружие Украине.
«Это консенсусное решение, и оно не связано с какой-то одной фигурой. Другое дело, что этот консенсус строится на том, чтобы формулировать свою мотивацию четко, однозначно и теми терминами, которые вызывают поддержку общества. Например, поддержка целостности Украины и так далее. А сам по себе термин "война с Россией" вызывает отторжение», — объяснил Бышок.
Он рассказал, что для Германии и для Запада в целом риторика и правильно подобранные слова значат очень много.
«Для нас [эти выражения] означают одно и то же. Но для чиновников важно свои действия обрамлять правильными словами. Повторюсь, что общественное мнение и общественные дискуссии во многом связаны с эмоциональной стороной. Они не про то, что происходит по факту, а про то, как это воспринимается», — подытожил Бышок.
27 января глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал уволить главу МИД ФРГ Анналену Бербок из-за ее высказывания. По его словам, своим непрофессиональным поведением министр поставила под угрозу существование страны.
В МИД России также не оставили без внимания заявление Бербок — официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей.