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17:41, 28 января 2023Спорт

Губерниев рассказал о влиянии санкций на российский биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о регрессе российского биатлона из-за санкций

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии санкций на российский биатлон. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все равно будем регрессировать в период санкций, это неизбежно. Нам нужно просто замедлить этот процесс максимально. Это касается и стрельбы, и лыжного хода, и инвентаря. Нам ничего не продают зарубежные фирмы», — поделился он. Губерниев добавил, что, несмотря на колоссальные сложности, опускать руки нельзя и нужно продолжать работать.

Ранее призер Олимпийских игр-2022 в эстафете Карим Халили пожаловался на уровень организации турниров в России. «Во многих местах уровень проживания и питания спортсменов оставляет желать лучшего. Все-таки приезжают биатлонисты высокого уровня, но иногда им очень сложно найти достойное питание, которое необходимо для восстановления», — рассказал он.

16 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Дарья Коршунова
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