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17:31, 28 января 2023Спорт

Стало известно о положительных изменениях состояния Костомарова

РЕН ТВ: у Романа Костомарова нормализовалось сердцебиение и спала высокая температура

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стало известно о положительных изменениях состояния госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, у 45-летнего бывшего спортсмена нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура. Костомаров уже общается с родными.

27 января РБК со ссылкой на свой источник подтвердил положительную динамику состояния Костомарова и добавил, что процесс восстановления будет небыстрым. «Матч ТВ» уточнил, что мужчина по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

25 января появилась информация, что у Костомарова диагностировали нарушение сердечной деятельности. Кардиологи решали, можно ли вылечить его медикаментами или потребуется операция.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Андрей Стрельцов
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