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12:55, 28 января 2023Спорт

Экс-чемпион UFC предрек Махачеву долгое лидерство в промоушене

Экс-чемпион UFC Рокхолд заявил, что Ислам Махачев надолго станет лучшим бойцом промоушена

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Люк Рокхолд предрек россиянину Исламу Махачеву долгое лидерство в промоушене. Его слова приводит YouTube-канал Helen Yee Sports.

«Да, конечно, есть бойцы, у которых есть шанс на лаки-панч. Но Махачеву следует просто придерживаться своего плана и пройти [Александра] Волкановски», — добавил Рокхолд. Он выразил сомнение в том, что в UFC есть бойцы, способные составить конкуренцию россиянину.

Махачев и австралиец Александр Волкановски подерутся в ночь на 12 февраля в Австралии. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, полулегковес Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Ксения Курашкина
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