Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 29 января 2023Бывший СССР

Супружеская пара украинских депутатов добровольно сложила мандаты

Депутаты Верховной Рады Наталья Королевская и Юрий Солод сложили мандаты

Фото: Vyacheslav Maevskiy / Globallookpress.com

Супружеская пара депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская и Юрий Солод написала заявление о добровольном сложении мандатов. Об этом пишет «Украинская правда».

«Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов», — сообщает издание.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что намерен создать новое общественно-политическое движение, которое призвано показать неправоту антироссийских взглядов украинского президента Владимира Зеленского.

10 января Киев лишил главу ОПЗЖ украинского гражданства. В сентябре прошлого года оппозиционера передали России в рамках обмена пленными — в республике его обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он долгое время находился под арестом из-за попытки побега из-под домашнего ареста после начала специальной военной операции России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Вооруженные силы России заняли новые рубежи на донецком направлении
Женщина избила незрячую россиянку со словами «слепые должны сидеть дома»
Володин рассказал о вступающих в силу с февраля 2023 года российских законах
Российский командир рассказал о перестрелках между наемниками и военными ВСУ
Украину назвали самой заминированной страной в мире
Доктор Мясников заявил о важности употребления шоколада
Победитель танкового биатлона рассказал о применении этих навыков в условиях СВО
Супружеская пара украинских депутатов добровольно сложила мандаты
Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка объяснила решение
44-летняя Любовь Толкалина опубликовала фото топлес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.