Супружеская пара украинских депутатов добровольно сложила мандаты

Депутаты Верховной Рады Наталья Королевская и Юрий Солод сложили мандаты

Супружеская пара депутатов Верховной рады от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская и Юрий Солод написала заявление о добровольном сложении мандатов. Об этом пишет «Украинская правда».

«Народные депутаты Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов народных депутатов», — сообщает издание.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что намерен создать новое общественно-политическое движение, которое призвано показать неправоту антироссийских взглядов украинского президента Владимира Зеленского.

10 января Киев лишил главу ОПЗЖ украинского гражданства. В сентябре прошлого года оппозиционера передали России в рамках обмена пленными — в республике его обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он долгое время находился под арестом из-за попытки побега из-под домашнего ареста после начала специальной военной операции России.