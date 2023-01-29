Премьер-министр Эстонии призвала к полной изоляции российских спортсменов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полной изоляции российских спортсменов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) призвала к полной изоляции российских спортсменов.

Политик заявила, что каждое спортивное соревнование с участием россиян используется российской пропагандой, чтобы показать иллюзорность бойкота страны. Она назвала возможный допуск России до Олимпийских игр 2024 года в Париже лицемерным и бесхребетным. Каллас призвала правительства других стран поддержать отстранение россиян.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском Ханчжоу.

Днем ранее Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

