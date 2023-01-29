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15:27, 29 января 2023Спорт

Положительную динамику состояния Костомарова подтвердили

«Лента.ру»: состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова действительно улучшается

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова действительно улучшается. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

28 января стало известно о положительных изменениях состояния фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Отмечалось, что у 45-летнего спортсмена нормализовался ритм сердцебиения и спала высокая температура. Также Костомаров уже общается с родными.

«Действительно все так», — сообщил собеседник «Ленты.ру», комментируя сообщения о положительной динамике состояния Костомарова.

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Отмечается, что врачи продолжают лечение и вводят спортсмену снотворное для полного восстановления организма.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже отец спортсмена сообщил о переводе Романа в больницу в Коммунарке.

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Алена Шевченко
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