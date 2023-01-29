Президент Аргентины исключил отправку оружия на Украину

Президент Аргентины Фернандес: Латинская Америка не планирует передавать оружие Украине

Страны Латинской Америки не планируют передавать свое вооружение Украине. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, передает ТАСС.

Он уточнил, что государства региона не рассматривают поставку оружия «ни на Украину, ни в другую зону конфликта».

27 января президент Бразилии Луис Инасиу да Силва ответил отказом Германии на просьбу поставить снаряды для танков Leopard. Газета Folha de Sao Paulo выяснила, что такое решение связано с намерением сохранить нейтралитет Бразилии, а также с нежеланием провоцировать Россию.

25 января президент Колумбии Густаво Петро также заявил, что Богота исключает возможность передачи российского вооружения Украине. По его словам, страна отказалась от соответствующего предложения США.

При этом Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь «в работах по разминированию». Позднее колумбийский МИД подтвердил гибель на Украине двух латиноамериканских наемников, воевавших на стороне ВСУ.