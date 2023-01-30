В Австралии отказались наказывать отца Джоковича за фото с флагом России

Федерация тенниса Австралии отказалась наказывать отца Джоковича за фото с флагом России

Федерация тенниса Австралии отказалась наказывать Срджана Джоковича, отца сербского теннисиста Новака Джоковича, за фотографию с флагом России. Об этом исполнительный директор организации Крейг Тайли сообщил Tennis Up to Date.

Тайли заявил, что Джокович-старший не нарушил правила проведения Australian Open, однако он должен будет сделать заявление из-за своего поступка. «Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», — подчеркнул функционер.

Срджан Джокович пропустил полуфинал и финал Australian Open с участием сына из-за инцидента с российским флагом. Он заявил, что не планировал становиться участником скандала. Отец теннисиста подчеркнул, что праздновал победу сына и из-за этого сфотографировался с фанатами.

25 января Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open. После матча его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор. За это Федерация тенниса Австралии вынесла семье теннисиста предупреждение и призвала отказаться от продвижения политических взглядов на турнире.

Джокович стал победителем Australian Open-2023. В финальной встрече спортсмен оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса.