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20:27, 30 января 2023Забота о себе

Девушка долго игнорировала вздутие живота и получила смертельный диагноз

The Sun: вздутие живота у 24-летней девушки стало симптомом рака яичников

Фото: @chloeetheridge

Безобидное на первый взгляд вздутие живота стало симптомом рака яичников у 24-летней жительницы Великобритании. Хлоя Этеридж рассказала свою историю болезни изданию The Sun.

Этеридж рассказала, что впервые недуг дал о себе знать в декабре 2021 года, но к врачу она обратилась лишь весной следующего года. Девушка долго игнорировала симптомы, потому что считала, что у нее просто проблемы с пищеварением. Однако настал момент, когда вздутие, боль в животе и проблемы со стулом стали невыносимыми.

В апреле у меня была очень сильная боль в желудке. Мне пришлось обратиться в неотложную помощь. И только четыре месяца спустя сообщили, что у меня есть опухоли на яичниках. Одна из них был длиной 18 сантиметров, другая — 11

Хлоя Этеридждевушка с раком

Британка призналась, что, получив смертельный диагноз, даже испытала облегчение, так как ожидание и неизвестность давили на нее сильнее. После постановки диагноза пациентку сразу отправили на химиотерапию.

7 495случаев

заболевания раком диагностируют в Великобритании ежегодно

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«Я представляла, что все будет похоже на кино. Я приду с мамой к врачу, и мы будем плакать, — рассказала Этеридж. — Но ничего подобного. Мы сразу перешли к действиям».

В течение шести месяцев девушка проходила курсы одного из самых агрессивных видов химиотерапии. Лечение проходило тяжело: побочные эффекты были крайне неприятными — тошнота, постоянная усталость, частичная потеря слуха. Девушка призналась, что до сих пор не может слышать некоторые частоты.

12 января 2023 года Этеридж сделали операцию по удалению опухолей. Врачи дают оптимистичный прогноз на полное выздоровление девушки. Она же призывает не повторять ее ошибок и при появлении постоянных беспокоящих симптомов сразу обращаться к врачу.

Ранее стала известна история другой жительницы Великобритании. Женщина скончалась из-за рака легких, который врачи долго не могли диагностировать по симптомам, схожими с симптомами простуды.

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Вера Владзиевская
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