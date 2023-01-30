Шансы Швеции преодолеть разногласия с Турцией по вступлению в НАТО оценили

Политолог Кортунов: у Турции больше вопросов по вхождению в НАТО к Швеции, чем к Финляндии

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО отдельно друг от друга из-за претензий Турции к Стокгольму, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы сторон преодолеть разногласия по членству в альянсе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что может принять иное решение в отношении заявки Финляндии на вступление в НАТО, которое должно «шокировать» Швецию, передает Milliyet. По мнению политолога, речь идет об усилении противоречий Анкары и Стокгольма.

Заявление Эрдогана надо интерпретировать в том смысле, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО придется принимать раздельно

Андрей Кортунов политолог

«Эти две страны идут в связке, но сейчас у Турции гораздо больше возражений в отношении Швеции, чем в отношении Финляндии. Может получиться так, что Турция снимет свои возражения в отношении Хельсинки, но ужесточит их в отношении Стокгольма. Тогда придется финнам решать, готовы они идти в одиночку или будут ждать, пока будут отрегулированы отношения между Швецией и Турцией», — сказал он.

Причиной усиления недовольства Турции стали акции сожжения Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом. Это вызвало широкий резонанс в Турции, поэтому может быть использовано Эрдоганом во внутриполитических целях, считает Андрей Кортунов.

«Вступление, по всей видимости, произойдет не раньше выборов в Турции, тогда можно даже не успеть на следующий саммит НАТО, хотя НАТО будет стараться гарантировать прием обеих стран до времени или во время проведения следующего саммита», — заключил политолог.

Политик Расмус Палудан провел две акции по сожжению Корана — 21 января в Стокгольме у посольства Турции и 27 января в Копенгагене у посольства России. Турецкие власти резко раскритиковали действия активиста и выслали посла Швеции.

На фоне случившегося Швеция приостановила процесс вступления в Североатлантический альянс. О паузе в переговорах с военным блоком также заявила Финляндия.

Для вступления в НАТО необходимо согласие всех 30 стран военного блока. Заявку Финляндии и Швеции пока не поддержали Венгрия и Турция. Анкара также добивается от Стокгольма выдачи членов Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.