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21:37, 30 января 2023Мир

В США оценили идею вторжения Украины в Крым за счет помощи Вашингтона

Конгрессвуман Грин назвала безумием идею вторжения Украины в Крым за счет помощи США
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Nathan Howard / Reuters

Член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин прокомментировала сообщения, что Украина может готовить вторжение в Крым за счет помощи Вашингтона. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

Конгрессвуман оценила подобные идеи и назвала их полным безумием. По ее мнению, «поджигатели войны в США» призывают Киев вторгнуться в Крым и захватить его для своей же защиты. «И все это при лидировании, финансировании, поддержке США, а также военном оборудовании, и, конечно, оружии», — подчеркнула она.

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По мнению Грин, текущая ситуация в мире вышла из-под контроля.

Президент США Джо Байден передаст Украине 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.

19 января газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация Байдена стала признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для удара по Крыму. В Вашингтоне считают, что угроза для Крыма от Киева укрепит позиции Украины на будущих переговорах.

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Марина Совина
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