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13:16, 30 января 2023Мир

Во Франции заявили о втягивании НАТО в конфликт с Россией

Экс-глава военной разведки Франции Гомар: Зеленский втягивает НАТО в конфликт с Россией

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, запрашивающий у НАТО ракеты и истребители для Киева, пытается втянуть страны альянса в военный конфликт с Россией. Такое мнение в интервью изданию Valeurs Actuelles высказал экс-глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар.

Генерал заявил, что за счет новых поставок Зеленский хочет изменить соотношение сил в зоне конфликта и перейти в наступление. «Я думаю, он бы втянул НАТО в эту войну. Мы уже видим следующий шаг — почему бы завтра не запросить военные корабли и, наконец, солдат?» — задался вопросом он.

Гомар напомнил, что изначально Запад поставлял Украине легкие вооружения, а затем перешел к поставкам тяжелых танков. В результате государства Запада выходят на новый уровень эскалации конфликта с Россией. «Западные страны медленно втягиваются в войну», — констатировал генерал.

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Ранее сообщалось, что официальные лица Украины инициировали обсуждение передачи современных западных истребителей Киеву. Отмечалось, что эту идею поддержали балтийские страны-участники НАТО.

Позже глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что написал письмо Санта-Клаусу с пожеланием истребителей и танков для армии республики. Он также выразил надежду на то, что еще две недели обсуждения вопроса поставок военных самолетов с западными партнерами «приведут к конкретным обещаниям».

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Варвара Кошечкина
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