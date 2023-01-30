Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:23, 30 января 2023Наука и техника

В России сравнили танки Abrams и Challenger c Т-90М «Прорыв»

Аналитик Дандыкин: Т-90М «Прорыв» не уступает западным танкам Abrams и Challenger

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что российский танк Т-90М «Прорыв» не уступает американскому M1 Abrams и британскому Challenger 2 по характеристикам. Такое мнение он высказал в беседе с KP.RU.

По его словам, отечественная машина относится к разряду самых современных и обладает меньшим весом, высокой маневренностью, скорострельностью, повышенной дальностью ведения боя, а также уникальной особенностью — она может стрелять через ствол противотанковой управляемой ракетой.

В свою очередь Challenger имеет мощную 120-миллиметровую пушку, а Abrams оснащен связью с космосом и управляемыми снарядами. В остальном, по мнению аналитика, указанную западную технику можно сравнить с советскими модификациями «Т».

Материалы по теме:
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Дандыкин считает, что появление западных танков в зоне СВО серьезно не скажется на ходе боевых действий. «Все будет зависеть от мастерства наших танкистов и летчиков», — заключил он.

Ранее экс-глава военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар выразил мнение, что отправка Францией танков на Украину станет точкой невозврата и ослабит французскую армию. Он также подчеркнул, что Париж не может просто так отправить танки Киеву, так как их во французской армии всего 220 штук, а новые не производятся.

25 января официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В свою очередь власти США приняли решение поставить Киеву 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
Япония осудила позицию России по Курилам
В Кремле заявили о беспокойстве Европы из-за вовлеченности в конфликт на Украине
Кремль прокомментировал атаку на военный объект в Иране
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло
В России сравнили танки Abrams и Challenger c Т-90М «Прорыв»
Поджегшего автомобиль с буквой Z и «Своих не бросаем» юношу задержали в Москве
Песков предложил Шольцу почитать исторические книги
В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина
Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.