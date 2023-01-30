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05:34, 30 января 2023Мир

МИД России обвинил НАТО в «зомбировании» стран

Замглавы МИД Рябков заявил, что НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости обвинил НАТО в «зомбировании» стран.

По его словам, России от Запада ничего не нужно. «Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил он.

Рябков добавил, что Россия не раз предупреждала Запад о негативных последствиях таких решений. По его словам, Соединённые Штаты никогда не воспринимали предупреждения России всерьез, а только «продолжали всячески науськивать» Киев против Москвы.

«Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей»,— сказал он.

Ранее Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Украине. По его словам, они плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат подчеркнул, что США являются не только «главным дирижером» в украинском кризисе, но и его основным выгодоприобретателем.

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Марина Совина
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