Махачев сравнил Австралию с Махачкалой

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал, что Австралия напоминает ему Махачкалу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал о подготовке к поединку с австралийцем Александром Волкановски в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает «Матч ТВ».

«После прошлого боя почти не отдыхал, сразу начал тренироваться. Первый этап прошел в Махачкале, второй этап — поехал на Эльбрус, две недели пробыл в горах. И за 20 дней приехал в Австралию», — рассказал спортсмен. Он сравнил Австралию с Россией и отметил, что страна напоминает ему Махачкалу.

Махачев и Волкановски подерутся в ночь на 12 февраля. Бой в легком весе пройдет в Австралии на турнире UFC 284. Таким образом, чемпион полулегкого веса Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать титул.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.